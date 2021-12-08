«Ему начали угрожать»: друг Андрея Панина рассказал о романе актера с девушкой криминального авторитета

Друзья ныне покойного актера Андрея Панина не верят, что его смерть была ненасильственной, и требуют расследовать ее.

В марте будущего года исполнится девять лет со дня смерти известного актера Андрея Панина.

Друг покойного артиста Геннадий Русин считает, что Андрея Панина могли убить.

Он не верит в версию следствия о несчастном случае и настаивает на проведении нового расследования.

В студии программы канала «Россия 1» «Андрей Малахов. Прямой эфир» Геннадий Русин рассказал, что незадолго до смерти у Андрея Панина была интрижка с девушкой криминального авторитета из Украины. С красавицей артист познакомился в самолете.

«Ему начали угрожать, что выбросят в СМИ эти фото, на что он отвечал: «Да у меня тысячи таких каждый день». Потом уже позвонили и сказали, что муж у нее крутой мужик на Украине, поэтому будут проблемы. Требовали деньги. Он попросил меня разобраться», — рассказал Геннадий Русин в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Геннадий обратился за помощью к российским авторитетам, но те ответили, что решить вопрос будет очень сложно.

Друг Андрея Панина не исключает, что смерть актера вполне может быть связана с этой историей. Он почти уверен, что Панину помогли уйти из жизни.

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