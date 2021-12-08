Красивый салат в шариках на Новый год: Емельяненко готовит его из горбуши и творожного сыра

Василий Емельяненко говорит, что сделать эту закуску — проще простого.

Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как приготовить интересную рыбную закуску на Новый год.

«Закуска простая, вкусная и по цене совсем недорогая», — заметил телеповар.

Ингредиенты: горбуша горячего копчения – 100 г, творожный сыр – 3 ст. ложки, петрушка – маленький пучок, горчица – 1 ч. ложка, оливки без косточки – 5-7 шт., кедровые орешки – 100 г, копченая паприка, перец.

Горбушу горячего копчения очистить от костей, разделить на небольшие кусочки. Смешать с нашинкованной петрушкой. Поперчить, положить чайную ложку горчицы и три столовые ложки творожного сыра. Размять вилкой, превращая массу в паштет.

На сковороде на медленном огне обжарить кедровые орешки и выложить на салфетку. Сверху накрыть пергаментной бумагой и скалкой раздавить орешки. Получится панировка из обжаренных кедровых орехов. Для цвета насыпать немного копченой паприки.

Из небольшого количество паштета руками вылепить кружочек. Внутрь положить оливку без косточки. Скатать шарик и обвалять в ореховой панировке. Готовую закуску выложить на тарелку. Так поступить со всем паштетом.

«Идея очень интересная, ингредиенты по желанию можно поменять. Пахнет закуска вкусно, вид у нее праздничный, а вкус великолепный», — прокомментировал Емельяненко.

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