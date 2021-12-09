Как укрепить поясницу в домашних условиях
Видео
Кем была единственная жена Александра Васильева
Видео

Коньки, цветы и мишки-малышки: Рудова похвасталась, как нарядила елочку

Актриса поставила белоснежную лесную красавицу украшать интерьер.

Коньки, цветы и мишки-малышки: Рудова похвасталась, как нарядила елочку
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Все стремительнее приближается главный праздник зимы – Новый год. Звезды вовсю украшают свои дома, сады и рабочие студии тематической атрибутикой. Например, мы уже знаем, как выглядит елочка Филиппа Киркорова, приусадебная территория Леры Кудрявцевой или кабинет Ларисы Долиной.

Вот нарядила елочку и актриса Наталья Рудова. Красотка долго думала, стоит ли ей украшать по-новогоднему квартиру, сомневалась, но все же решила преобразить интерьер.

Звезда сериалов «Молодежка» и «Татьянин день» показала, какая нарядная лесная красавица у нее получилась. Белоснежные украшения, цветы, игрушки в форме коньков и даже мишки-малышки – все это сделало елочку Натальи оригинальной и не похожей на другие.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Наталья РудоваНаталья Рудова последние новостиновогодняя елкаНовый годРудова