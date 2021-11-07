Мария Шукшина удивила странной выходкой

Актриса и телеведущая Мария Шукшина известна своими иногда неоднозначными высказываниями. В своем инстаграм она регулярно рассуждает о чипировании и порабощении народа. Кроме того дочь писателя Василия Шукшина является ярой антипрививочницей.

На этот раз Мария решила порассуждать о вере.

«Я мыслю себя как ополченец…. Это работает так, как сказано святыми: вокруг одного верующего тысячи спасутся», — написала в инстаграм Шукшина.

Напомним, в последнее время семья Марии Шукшиной довольно часто попадает в скандалы. Так, несколько лет назад старший сын знаменитости Макар Касаткин встречался с 23-летней Фрейей Зильбер. Когда та забеременела, он сразу же с ней расстался. Брошенная девушка ославила наследника актрисы на всю страну, появившись в шоу Андрея Малахова. Кроме того, у Марии сложные отношения с дочкой.

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