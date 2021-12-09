«Фигурка просто шедевр!»: гимнастка Севастьянова в монокини с завышенными трусами взорвала Сеть

Длинноногая красавица удостоилась лестным комплиментов в свой адрес от поклонников за столь красивое фото.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова уже успела соскучиться по Мальдивам. Красотка только недавно вернулась из отпуска, но уже ностальгирует по райскому курорту в своем микроблоге.

Гимнастка запостила снимок с пляжа, где позировала в эффектном черном монокини с бюстье и завышенными трусиками. Подписчики буквально впали в экстаз от карточки и усыпали длинноногую любимицу лестными комплиментами.

«Какая фигура красивая! Статуэтка!», «Волшебная», «Бомба!», «Само очарование», «Ты такая красивая!», «Фигурка просто шедевр!», «А я давно, Каролина, в тебя влюбился», — восторженно пишут фолловеры под фото.

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