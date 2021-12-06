По-прежнему в форме: Севастьянова растянулась в оверсплите, хвастаясь бесконечно длинными ногами

Спортсменка показала идеальную растяжку, хотя давно попрощалась с гимнастикой

Красавица-гимнастка Каролина Севастьянова завершила карьеру в 2012 году, сразу же после своего золотого триумфа на Олимпийских играх. Но тренировки не оставила и продолжила поддерживать свою форму.

Длинноногая красотка разместила в своем микроблоге в Instagram фото из спортзала. На снимке Каролина позирует в шпагате, причем, она идеально исполнила оверсплит – когда угол между ногами составляет больше 180 градусов.

Девушка продемонстрировала, что пребывает в свои 26 лет в отличной форме, а ее растяжке может позавидовать любая.

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