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«Жизнь — борьба»: вздувшаяся от гормональной терапии Гузеева обратилась за помощью

Телеведущая не может оправиться от последствий коронавируса.

«Жизнь — борьба»: вздувшаяся от гормональной терапии Гузеева обратилась за помощью
Лариса Гузеева. Кадр из программы "Давай поженимся!" / Первый канал

Этой осенью 62-летняя всенародная любимица Лариса Гузеева перенесла коронавирус. Болезнь протекала тяжело, ей потребовалась госпитализация и серьезная терапия, в том числе гормональная. В итоге актриса и телеведущая очень изменилась как внешне, так и внутренне, о чем рассказала в шоу «Давай поженимся!».

Особенно ее беспокоят лишние килограммы, от которых она буквально вздулась. Справиться самостоятельно телесваха не смогла и обратилась за помощью. Она легла в клинику и оттуда сообщила поклонникам:

«Моя халатная неделя проходит под присмотром опытных специалистов и врачей. Ковидно-гормональные килограммы уходят со скрипом. Жизнь – борьба», — написала она в блоге.

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Гузеева надеется вернуть былую стройность до Нового года. Как справляется с ментальными трудностями из-за перенесенной заразы актриса, она не рассказала.

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