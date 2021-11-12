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«Совсем другой человек»: Лариса Гузеева впервые после болезни появилась перед камерами сильно располневшей

Звезда экрана почти месяц провела на больничной койке.

«Совсем другой человек»: Лариса Гузеева впервые после болезни появилась перед камерами сильно располневшей
Лариса Гузеева. Кадр из шоу "Давай поженимся!" / Первый канал

62-летняя Лариса Гузеева этой осенью заставила миллионы поклонников нервничать. Да что там говорить, она и сама очень перепугалась, когда заболела коронавирусом. Без госпитализации не обошлось, и вскоре новости стали приходить из больницы одна страшнее другой. Фанаты начали молиться.

Но Гузеева смогла побороть коронавирус и еще несколько недель восстанавливалась дома. Редкие появление в Сети ограничивались ее голосом за кадром. «Я сейчас страшная невозможно», — предупреждала артистка.

Лариса Гузеева. Кадр из шоу "Давай поженимся!" / Первый канал
Лариса Гузеева. Кадр из шоу «Давай поженимся!» / Первый канал

И вот, наконец, Гузеева вышла на работу. Она предстала на первом после болезни эфире на шоту «Давай поженимся!» сильно располневшей. Объемы фигуры сразу бросились в глаза телезрителям, а также второй подбородок на лице.

Лариса Гузеева. Кадр из шоу «Давай поженимся!» / Первый канал

Гузеева на передаче поведала, как сильно она изменилась и внутренне: «Я не знаю, как я буду работать. Потому что я туплю, я забываю слова, забываю, что начинаю говорить. То есть это совсем другой человек», — подчеркнула артистка.

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