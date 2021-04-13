Ведет уединенный образ жизни в Испании: как живет вдова Андрея Панина после смерти мужа

Вдова популярного актера Андрея Панина, Наталья Рогожкина, после смерти мужа ведет крайне закрытый образ жизни. Известно, что женщина обосновалась в Испании, где у нее есть свой шикарный дом. Она много времени проводит в Барселоне.

В последнее время ходят активные слухи, якобы Наталья Рогожкина злоупотребляет спиртными напитками. Причем пить она якобы начала еще при жизни Андрея Панина. Он даже хотел с ней развестись, так как у него в жизни появилась тогда новая девушка. Однако вскоре ушел из жизни.

Как отмечает знакомый семьи, когда Андрей Панин умер, то Наталья Рогожкина была на съемках. Домой она вернулась уже богатой вдовой. Ей досталось все наследство: квартиры, загородный дом, машина, деньги на счетах.

Подруга Рогожкиной, актриса Дарья Юрская, утверждает, что женщина сейчас не одинока. У нее в жизни появился мужчина. После смерти Андрея Панина, как утверждает Юрская, его вдова стала более сдержанной и строгой.

Напомним, что Андрей Панин ушел из жизни в марте 2013 года. Ему было всего 50 лет. От Натальи Рогожкиной у него остались двое детей — сыновья Александр и Петр. Кроме того, от первой жены, экономиста Татьяны Французовой, у него есть дочь Надежда, сообщает портал Eg.ru.

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