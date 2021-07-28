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Заявивший об убийстве Андрея Панина друг актера мог обмануть детектор лжи

Будет ли возбуждено новое уголовное дело после признаний Геннадия Русина, рассказал бывший следователь СК.

Заявивший об убийстве Андрея Панина друг актера мог обмануть детектор лжи
Андрей Панин. Фото: Global Look Press

Новыми деталями спустя почти десятилетие начала обрастать загадочная смерть актера Андрея Панина. На днях друг покойного Андрея Панина, Геннадий Русин, в эфире ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» заявил, что артист умер насильственной смертью.

По его словам, Андрея Панина могли убить во время драки из-за крупной суммы денег.

Интересно, что почти восемь лет назад Геннадий Русин был главным свидетелем по делу Андрея Панина как человек, обнаруживший тело актера в его квартире в марте 2014 года. Во время следствия Русин был допрошен с применением детектора лжи и тогда не высказал никаких сомнений в том, что смерть Андрея Панина была ненасильственной. По официальной версии, актер умер, упав дома с высоты своего роста и получив травму головы.

Получается, что в тот момент у Русина не было оснований подозревать убийство, а спустя почти восемь лет оно появилось.

Каковы шансы, что дело будет расследовано, рассказал бывший следователь по особо важным делам СКР Андрей Гривцов. По его словам, СК следит за всеми публикациями в СМИ, которые касаются резонансных историй. Но здесь, как говорится, пятьдесят на пятьдесят.

«СК, конечно же, может и оставить новость без реакции. Однозначно реагировать будут только на обращение. Кто угодно может обратиться с заявлением в  СК (в соответствии с законом об обращении граждан) и поставить вопрос о проверке информации, которая была озвучена на телепередаче или в газете.  Если это сделает СМИ, то к такому выступлению, уверен, будет больше внимания. Но в любом случае, отреагировать должны на любое обращение», — отметил Андрей Гривцов в беседе с МК.

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Андрей ПанинГеннадий РусинЗагадочное убийствоОбстоятельства смертиПрограмма «Андрей Малахов. Прямой эфир»