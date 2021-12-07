«Переедем в новый дом»: Ольга Орлова ответила на популярные вопросы поклонников о муже

Ольга Орлова ответила на популярные вопросы поклонников о муже. В своем микроблоге 44-летняя певица проводила «вопрос-ответ» с подписчиками. Орлова выделила три самых популярных вопроса о ее супруге и откровенно на них ответила.

На вопрос поклонников, где они собираются жить с супругом, Ольга дала честный ответ.

«Пока у меня, потом переедем в новый дом, который строится», — поделилась она в своем Instagram.

Также два популярных вопроса от подписчиков про возраст мужа и взяла ли Ольга фамилию мужа. Избранник певицы старше ее на 10 лет, а фамилию Орлова оставила свою.

Ольга Орлова вышла замуж в сентябре этого года. Певица держала свой союз в тайне и только спустя три месяца поделилась радостью с поклонниками. Торжество прошло скромно, пара отметила заключение брака вдвоем в ресторане.

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