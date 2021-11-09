Юные тиктокерши: красавицы-дочки Климовой устроили концерт на камеру

Лиза Хорошилова и Белла Месхи часто проводят время вместе.

Разница в возрасте между старшей дочкой Екатерины Климовой и младшей – 13 лет, но девочки очень дружны между собой и часто проводят время вместе.

19-летняя Лиза Хорошилова, например, обожает дурачиться с шестилетней Беллой Месхи, а той только того и надо. В новом видео, которым поделилась старшая наследница Климовой в микроблоге, они с кареглазой малышкой устроили настоящий концерт.

«Белла требовала продолжение банкета», — призналась старшая сестра.

Лиза и Беллой под зарубежного исполнителя показали липсинг как настоящие тиктокеры – динамично двигались, показывали движения и пытались попадать в сточки, открывая рот. Получилось забавное творчество сестренок, которым они захотели поделиться.

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