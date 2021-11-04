«Считает его не одаренным, дельцом»: Талызина подтвердила конфликт Домогарова с новым худруком Театра Моссовета

Валентина Талызина сожалеет об уходе Александра Домогарова из Театра Моссовета.

Накануне стало известно, что Театр Моссовета покинул популярный актер Александр Домогаров, прослуживший здесь 27 лет.

Причина ухода – в сложных отношениях с новым художественным руководителем Театра Моссовета Евгением Марчелли.

Заявление об увольнении из театра Александр Домогаров написал в конце октября.

Коллега Александра Домогарова, известная актриса Валентина Талызина призналась, что ей очень больно от того, что театр покинул артист, на которого шли люди.

Она подтвердила, что у Домогарова не сложились отношения с худруком Марчелли.

«Он абсолютно не принимает нового художественного руководителя Марчелли. Считает его не совсем одаренным, дельцом. Он ушел из-за этого в творческий отпуск. Может быть, он будет сниматься, играть где-то еще. Театр его отпустил, но это большая утрата, потому что на Домогарова шел народ, зрители его любят», — цитирует Валентину Талызину «Пятый канал».

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