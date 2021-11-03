Не сработался с новым руководителем: Домогаров покинул Театр им. Моссовета после 27 лет работы

Актер Александр Домогаров написал заявление об уходе из Театра им. Моссовета. Пока его не будет в культурном учреждении минимум полгода, но, скорее всего, он полностью уйдет из театра.

Как отмечают источники, Александр Домогаров не сработался с новым художественным руководителем Евгением Марчелли. Кроме того, он не согласен с политикой, которую навязывает актерам новое руководство.

«В театре — рассорили и разобщили труппу. Старики ушли, а нам ничего не остается, как сберечь самих себя». Александр Домогаров

Напомним, что ранее из Театра им. Моссовета ушел другой легендарный актер Виктор Сухоруков. Он рассказывал, что ему не нравились последние шаги на своем посту нового руководства, сообщает «СтарХит».

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