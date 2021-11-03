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Не сработался с новым руководителем: Домогаров покинул Театр им. Моссовета после 27 лет работы

Актер был недоволен и труппой.

Не сработался с новым руководителем: Домогаров покинул Театр им. Моссовета после 27 лет работы
Александр Домогаров. Фото: Globallookpress.com

Актер Александр Домогаров написал заявление об уходе из Театра им. Моссовета. Пока его не будет в культурном учреждении минимум полгода, но, скорее всего, он полностью уйдет из театра.

Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков. Фото: Globallookpress.com

Как отмечают источники, Александр Домогаров не сработался с новым художественным руководителем Евгением Марчелли. Кроме того, он не согласен с политикой, которую навязывает актерам новое руководство.

«В театре — рассорили и разобщили труппу. Старики ушли, а нам ничего не остается, как сберечь самих себя».

Александр Домогаров

Напомним, что ранее из Театра им. Моссовета ушел другой легендарный актер Виктор Сухоруков. Он рассказывал, что ему не нравились последние шаги на своем посту нового руководства, сообщает «СтарХит».

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Александр ДомогаровВиктор СухоруковЕвгений МарчеллиНовости googleТеатр Моссовета