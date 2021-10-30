Четырежды отец: первое фото Тарасова с новорожденным сыном появилось в Сети

Практически в прямом эфире в Instagram происходил процесс появления на свет долгожданного сына футболиста Дмитрия Тарасова. Модель Анастасия Костенко родила ему третьего общего ребенка.

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Спортсмен сопровождал жену на родах и все время был рядом, поддерживая ее, а также фиксируя на фото и видео для соцсетей самые знаковые моменты. В Сети появился и первый снимок малыша – счастливый отец наследника держит крошу в ладошках.

Для футболиста сын, которого назвали Алексеем, стал четвертым ребенком. От Костенко у него две дочки-погодки, а от первого брака с Оксаной Пономаренко есть 12-летний первенец Ангелина.

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