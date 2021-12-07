Играючи: Дмитрий Тарасов похвастался, как лихо умеет менять подгузник

Модель Анастасия Костенко на днях показала, как значительно подрос их с футболистом Дмитрием Тарасовым сынок. Он появился на свет в конце октября, но уже почти держит голову самостоятельно.

Счастливый отец души не чает в долгожданном наследнике – у него три предыдущих ребенка оказались дочками, поэтому он мечтал о сыне. И нянчится с ним, и кормит, и убаюкивает, и спит, а еще меняет подгузник. Причем, делает это играючи.

Молодой многодетный отец похвастался, как лихо у него это получается. Правда, сами детали он опустил, но то, с какой четкостью и уверенностью он взялся за дело, не оставляет сомнений – Тарасов смело может претендовать на звание «Отец года».

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