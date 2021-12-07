«Выглядит сомнительно»: Валерия перегнула с оригинальностью, когда вышла на сцену в юбке вверх ногами

Мы уже рассказывали, что певица Валерия предстала на «Песне года» в весьма оригинальном наряде — топе с сердечками вместо лифа и юбке вверх ногами с нашитым прозрачным шлейфом.

Мнения поклонников на счет аутфита артистки разделились, и свой экспертный взгляд преподнес нам стилист Руслан Громов, который неоднократно комментировал модный выбор звезды. Фэшн-эксперт на этот раз остался не в восторге от образа Валерии.

«Есть ощущение, что Валерию к «Песне года» готовила 13-летняя сельская тиктокерша. Юбка в стиле 2000-х с нашитой шторой из органзы и самопальный корсет, который впору только лишь подросткам, — все это выглядит весьма сомнительно», — оценил стилист.

Но Громов добавил тут же, что поскольку Валерия — деятель шоу-бизнеса, то ее задача при появлении на публике — заинтересовать зрителя, привлечь внимание к свой персоне, и это у певицы однозначно получилось.

«Обычно образы Валерии, как правило, достаточно комплиментарны, но не в этот раз. Не самый удачный пример для поклонников, которые склонны копировать аутфиты кумира», — констатировал эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он шесть лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистике. На сегодняшний день российский стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.

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