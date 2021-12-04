Валерия в ярком свитере и морковных брюках показала, как выглядеть стильно и молодо

Стилист Алсу Арна оценила модный образ певицы и пришла в восторг.

Певица Валерия стала гостьей на интервью у Юлии Барановской. Звезды побеседовали для видеоподкаста банковской онлайн-платформы.

На интервью Валерия появилась в молодежном образе, составленном из ярких предметов гардероба. Свитер в оранжевую полоску и мандариновые брюки она дополнила кислотного цвета ботильонами.

Стилист Алсу Арна пришла в восторг от образа Валерии. Она прокомментировала аутфит специально для сайта Teleprogramma.pro.

«Образ Валерии, — это попадание в десяточку! Фиолетовый визуал, на фоне которого оказалась звезда, не затмил артистку, а даже наоборот подчеркнул ее яркий образ. Лимонный выглядит как люминесценция, придавая молодого задора артистке, которая давно перестала ассоциироваться со своим паспортным возрастом.

Стилист сработал при составлении образа идеально. Цвета все в тренде, сами изделия на острие моды – глаз не оторвать!», — отметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School, окончила множество профессиональных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила свою деятельность в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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