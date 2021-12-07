Перешел с костылей на палочку: чеченский сын Орбакайте по-прежнему не может самостоятельно ходить

Средний ребенок Кристины Орбакайте от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова Дени несколько дней назад появился на работе на костылях. Начинающий предприниматель признался, что у него травмировано колено и что самостоятельно передвигаться он может.

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В новой публикации Байсаров вышел на связь и поведал о своем здоровье. «Ой, не думал я что все это затянется на такое долгое время, эти мои проблемы с коленями. Но хотя бы я перешел с двух костылей на одну палку. И пора возвращаться к нормальному ритму жизни», — рассказал молодой человек.

Напомним, младший внук Пугачевой почти сутки был на ногах, и в очередной раз преодолевая лестничные марши, повредил себе колено. «Не так спрыгнул или побежал», — объяснил Байсаров.

Такой активности от Байсарова потребовало масштабное развлекательное мероприятие, которое он проводил в середине ноября для всех желающих в Москве.

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