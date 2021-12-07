Леди в черном: Алла Пугачева в темных очках, длинном пальто и беретке устроила дефиле прямо в центре города

Примадонна в беретке, темных очках и длинном пальто отметилась на прогулке с давним другом.

72-летняя легенда эстрады Алла Пугачева давно завершила карьеру и посвятила себя семье и детям-двойняшкам. Поэтому каждое ее появление в свете вызывает у публики самые яркие эмоции.

Сама Примадонна не торопится афишировать свои передвижения. Вот и сейчас о том, что она отправилась на прогулку по вечерней Москве, никто бы не узнал, если бы ее друг, стилист Игорь Гуляев не включил камеру.

Повстречавшись в центре, Гуляев сразу стал снимать свою музу, но Пугачева погрозила ему пальцем, мол, не стоит снимать. Однако, быстро смирилась и продефилировала по проспекту.

При этом стильная Примадонна нарядилась во все черное. Монохром в тренде, и Алла Борисовна подобрала однотонные берет, пальто макси-длины и сапожки. Аксессуары – сумка и очки — тоже составили гармонию с цветовой палитрой

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