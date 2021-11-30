«Повредил колено»: сын Орбакайте не может ходить самостоятельно и перешел на костыли

Средний из наследников Кристины Орбакайте, 23-летний Дени Байсаров напугал поклонников звездного семейства кадрами на костылях.

Юноша опубликовал у себя в Instagram снимки, на которых передвигаться самостоятельно не может – поддержкой ему стали костыли.

«Как-то так пока работаем», — подписал фото Байсаров. Публикация вызвала волнения у подписчиков – Дени получил много вопросов о своем здоровье.

«Спасибо, что волнуетесь, но все окей. Просто 22 часа бегал на площадке, когда организовывал мероприятие и повредил колено. А лежать и ничего не делать не могу. Поэтому гоняю на костылях», — объяснил звездный наследник.

Ранее Байсаров выступил организатором светского арт-мероприятия клубного типа. Очевидно, именно во время этого события юноша заработал проблемы со здоровьем, из-за которых ходить самостоятельно пока не может.

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