Батрутдинов не сдержался: Бузова в коротком платье и на шпильках появилась в Comedy Club

Телеведущая приняла участие в новогодних съемках юмористического шоу. Она смогла потанцевать с Даней Милохиным и снова одарила вниманием Тимура Батрутдинова.

Ольга Бузова редко появляется на публике в последнее время. После поездки в Париж, Милан и Стамбул она вернулась в Москву. Однако телеведущая потом была вынуждена отменить все дела. Она на время легла в клинику.

Теперь артистка лишь ездит в Минск на съемки шоу «Х-Фактор», а также порой видится с родными. Несмотря на то, что она поправилась, звезда каждый раз старается подобрать себе женственные образ.

5 декабря Ольга решила провести время на съемках новогоднего Comedy Club. Она выбрала для такого случая серебристое мини-платье и черные колготки.

Обувь на шпильке также визуально удлинила ее ноги. Артистка собрала волосы в пучок и сделала неброский макияж. Она покрасовалась в своем мерцающем наряде. Бузова встретила на съемках Даню Мидлохина и поздравила его с днем рождения. Они вместе потанцевали.

Во время съемок Павел Воля позвал Ольгу на сцену. Он предложил ей выполнить задание. А Тимур Батрутдинов подбежал к ней и поцеловал в щеку. Уже после работы они обнялись и пообщались. В этот вечер телеведущая снова была в центре внимания. Отметим, что она много лет дружит с Тимуром.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Многие одарили ее комплиментами. «Какая роскошная», «Оля, ты прекрасно выглядишь», «Одни ноги в кадре», «Ой, с Тимурчиком! Давайте уже мутите», «Какая милая! И образ шик», «Все мужчины засмотрелись», «Ну что за красотка», «И Даня, и Тимур заобнимали», — прокомментировали кадры подписчики.

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