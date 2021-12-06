«Она сделала свой выбор»: Вадим Андреев объяснил, почему не общается с внучкой

Актер Вадим Андреев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему не общается со своей внучкой. Также он признался, что был никудышным отцом.

«Я все время был на съемках. Был таким воскресным папой. Сын не был избалован играми со мной. Правда, я всегда старался его брать за кулисы театра, но у него никогда не было мыслей пойти по моим стопам и стать актером». Вадим Андреев

Как добавил Андреев, несколько лет назад его имя прогремело на всю страну. Сын актера рассорился с женой. «Я старался не вмешиваться в эту историю. Сын подал на жену в суд за клевету. Потрепали тогда немного мое имя. Бог им судья. Я бы и рад сегодня со своей внучкой общаться, но дама отрезала все отношения. Она сделала свой выбор. Я внучке всегда помогал. Бог с ними», — заявил Вадим Андреев.

Напомним, что Вадим Андреев прославился по фильму «У матросов нет вопросов». Сейчас он является алтарником в одном из подмосковных храмов.

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