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«Она сделала свой выбор»: Вадим Андреев объяснил, почему не общается с внучкой

По словам актера, его честное имя «немного потрепали».

«Она сделала свой выбор»: Вадим Андреев объяснил, почему не общается с внучкой
Вадим Андреев. Фото: Globallookpress.com

Актер Вадим Андреев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему не общается со своей внучкой. Также он признался, что был никудышным отцом.

Вадим Андреев с сыном
Вадим Андреев с сыном. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я все время был на съемках. Был таким воскресным папой. Сын не был избалован играми со мной. Правда, я всегда старался его брать за кулисы театра, но у него никогда не было мыслей пойти по моим стопам и стать актером».

Вадим Андреев

Как добавил Андреев, несколько лет назад его имя прогремело на всю страну. Сын актера рассорился с женой. «Я старался не вмешиваться в эту историю. Сын подал на жену в суд за клевету. Потрепали тогда немного мое имя. Бог им судья. Я бы и рад сегодня со своей внучкой общаться, но дама отрезала все отношения. Она сделала свой выбор. Я внучке всегда помогал. Бог с ними», — заявил Вадим Андреев.

Напомним, что Вадим Андреев прославился по фильму «У матросов нет вопросов». Сейчас он является алтарником в одном из подмосковных храмов.

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