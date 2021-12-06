«У нас были и любовь, и чувства»: Вадим Андреев рассказал, как покорял сердце жены

Актер Вадим Андреев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как покорял сердце своей жены Галины.

«Она была не актрисой, когда мы только познакомились. Это 1978 год. Галя работала под начальством моего дяди Миши. Приехала его поздравлять. Вручила цветочки. Дядя Миша ее пригласил домой. Ну и я приехал. Так мы и познакомились. Галя работала в те годы в научно-исследовательском институте. При этом училась в пищевом институте. Правда, бросила. Потому что у нас появился ребенок». Вадим Андреев

Как отметил Андреев, ему было непросто покорить сердце Галины. «Я все-таки убедил ее, что нам надо быть вместе. У нас были и любовь, и чувства. Когда Галя забеременела, то никаких разговоров об аборте у нас не было», — заметил Вадим Андреев.

Напомним, что Вадим Андреев прославился по фильму «У матросов нет вопросов». Сейчас он является алтарником в одном из подмосковных храмов.

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