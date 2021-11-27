«Может быть объявлен бойкот»: Кейт Миддлтон и принца Уильяма обвинили в неискренности

На днях в эфир британского ВВС вышел документальный фильм «Принцы и пресса», в котором против Кейт Миддлтон и принца Уильяма выдвинули обвинения.

Авторы фильма утверждают, что герцоги Кембриджские настраивали прессу против Меган Маркл и принца Гарри, когда те отказались от исполнения королевских обязанностей и уехали жить в США. Якобы Кейт и Уильям устраивали брифинги для СМИ, где говорили, о чем нужно писать.

«Представители Букингемского дворца уже высказали свое недовольство в связи с вышедшим материалом. В официальном заявлении королевской семьи указано, будто журналисты опирались на неподтвержденную информацию, поверили «необоснованным и несправедливым обвинениям». После этого, по слухам, телеканалу может быть объявлен бойкот», — об этом пишет Express.

Напомним, ранее стало известно, что Меган и Гарри могут дать еще одно скандальное интервью Опре Уинфри. Первое вышло в эфир американского ТВ в марте и наделало много шума.

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