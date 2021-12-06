Для тех, кто любит подсмотреть: Кошкина в мехах интимно приоткрыла грудь под накидкой

Актриса как всегда выбрала откровенный наряд, но сейчас решила поиграть в скромность.

Звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина прославилась не только как талантливая комедийная актриса, но и обладательница завидных форм. Свои пышные прелести красотка не прячет, а, на радость поклонников, подчеркивает откровенными нарядами.

На сей раз Кошкина отметилась на шоу Comedy Club. И, не изменяя себе и своему стилю, предстала в нежно-розовом платье в пол с глубоким декольте.

По окончании съемок Кошкина уже в дороге вышла на связь с подписчиками. Красотка утеплилась меховой накидкой, прикрывая чрезмерно раскрытый бюст, но в приоткрытом наряде упругие полушария все-таки проглядывали, теща фантазию поклонников.

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