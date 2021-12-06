«Здравствуй, опа, Новый год!»: Каменских показала знатные бедра в мини-шортиках, когда наклонилась к своей собачке

Певица устроила танцы под новую песню Потапа с забавным названием.

Украинская поп-дива Настя Каменских поддержала мужа, Алексея Потапенко, записав под его новый хит с забавным названием «Здравствуй, опа, Новый год!» видео для TikTok.

Артистка проводила тренировку в гостиной и включила камеру. Прямо в спортивном кроп-топе и шортиках красотка сначала нагнулась к своему питомцу, высоко выставив свою «как у Ким», а затем, как будто опомнившись, встала в кадр и начала танец.

Потап поделился этим видео и со своими подписчиками. «Здравствуй, Опа, Новый Год!», — подписал артист. В комментариях подписчики не постеснялись высказаться не по существу:

«Не эти шорты на такую фигуру…», «Настя красотка», «Завязывайте…уже раздражает», «Оп новый год всех с наступающим 2022 годом», «Уже тошнит от этой песни», — пишут фолловеры.

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