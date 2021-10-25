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«Не дразни»: Макеева в шортиках блеснула ярким загаром

Актриса отдыхает в Греции.

«Не дразни»: Макеева в шортиках блеснула ярким загаром
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeeva_travel

Анастасия Макеева и Роман Мальков отдыхают в Греции. В отпуск пара улетела практически сразу после того, как вернулась с Мальдив. Напомним, на курортных островах актриса постигала азы квантовой психологии.

В своем инстаграм Анастасия поделилась фото, на котором позировала в шортиках.

Анастасия Макеева
Анастасия Макеева. Скриншот: instagram.com/makeeva_travel

«Не успеваю публиковать фото, но скоро выпущу видео на YouTube о путешествии в Греции», — написала Макеева.

Добавим, что в мае этого года Анастасия вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал бизнесмен-строитель Роман Мальков.  Они сыграли роскошную свадьбу в Крыму, где также обвенчались.

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