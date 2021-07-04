«Ему надо немножко давать свободы»: Бабкина объяснила, почему живет отдельно от Гора

Певица Надежда Бабкина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему живет отдельно от своего гражданского мужа Евгения Гора, который, как известно, младше ее на 30 лет.

«Ему надоело слушать, что он мальчик Нади Бабкиной. Он никакой не мальчик мой. Он — мужик. Настоящий мужик. Еще таких мужиков поискать надо. Надо ему немножко давать свободы. Чтобы он чувствовал себя независимым. У женщин часто начинается вот эта «давилово». Они говорят: «А куда ты пошел? А что за баба сидела рядом с тобой?» Я не из таких». Надежда Бабкина

Как отметила исполнительница, она вообще очень любит мужчин. «Соответственно и ответная реакция такая же. Мне как-то с ними комфортно», — заметила звезда.

Напомним, что Надежда Бабкина и Евгений Гор познакомились на конкурсе молодых исполнителей в Саратове в 2003 году. Ему было на тот момент всего 23 года. Как отмечала Надежда Бабкина, она без ума влюбилась в молодого музыканта, который ответил ей взаимностью.

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