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«Ему надо немножко давать свободы»: Бабкина объяснила, почему живет отдельно от Гора

Как отметила певица, супругу надоело слушать, что он «мальчик Нади Бабкиной».

«Ему надо немножко давать свободы»: Бабкина объяснила, почему живет отдельно от Гора
Надежда Бабкина и Евгений Гор. Фото: Globallookpress.com

Певица Надежда Бабкина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему живет отдельно от своего гражданского мужа Евгения Гора, который, как известно, младше ее на 30 лет.

Надежда Бабкина и Евгений Гор
Надежда Бабкина и Евгений Гор. Фото: Globallookpress.com

«Ему надоело слушать, что он мальчик Нади Бабкиной. Он никакой не мальчик мой. Он — мужик. Настоящий мужик. Еще таких мужиков поискать надо. Надо ему немножко давать свободы. Чтобы он чувствовал себя независимым. У женщин часто начинается вот эта «давилово». Они говорят: «А куда ты пошел? А что за баба сидела рядом с тобой?» Я не из таких».

Надежда Бабкина

Как отметила исполнительница, она вообще очень любит мужчин. «Соответственно и ответная реакция такая же. Мне как-то с ними комфортно», — заметила звезда.

Напомним, что Надежда Бабкина и Евгений Гор познакомились на конкурсе молодых исполнителей в Саратове в 2003 году. Ему было на тот момент всего 23 года. Как отмечала Надежда Бабкина, она без ума влюбилась в молодого музыканта, который ответил ей взаимностью.

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