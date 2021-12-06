«Вижу, ты хулиганка по жизни»: Распутина вспомнила, как Градский впечатлил ее при первой встрече

В начале ноября Александр Градский отметил свое 72-летие, а спустя всего три недели умер от последствий коронавируса. Его смерть для многих стала полной неожиданностью. Друзья музыканта отмечали, что он не хотел обращаться в больницу, а Маша Распутина подчеркнула, что «все гениальные люди себя не берегут».

«Это уж таким рожден. Преданность, верность профессии, любовь к своему делу. Помню 1990-й год был. После концерта организаторы устроили фуршет. Тогда Александр подошел ко мне и сказал: «У тебя обалденный тембр голоса, харизма». А потом прищурился и, улыбаясь, добавил: «Вижу, ты хулиганка по жизни». И для меня, как молодой начинающей артистки, это было вообще… Сам Градский…», — сказала Маша Распутина в эфире «Звезды сошлись» на НТВ.

Напомним, Александра Градского похоронили 1 декабря на Ваганьковском кладбище.

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