«Если я говорю: «О! Хорошо!», тогда это покупаю, сколько бы ни стоило»: Градский не экономил на молодой жене

В одном из своих последних интервью мэтр дал понять, что он любил баловать Марину Коташенко.

Александр Градский при жизни дал много интервью. Особенно о своем творчестве, музыке и концертах. Однако о семье наставник вокального проекта «Голос» на Первом канале говорил редко. Несмотря на всю скрытность музыканта, журналистам все-таки удалось расспросить мэтра о его частной жизни.

Александр Борисович уверял, что они с молодой женой Мариной Коташенко почти никогда не ссорились и не спорили по пустякам. За 17 лет совместной жизни у пары не было причин для разногласий. Они всегда жили в ладу и в полной гармонии.

Так, к примеру, музыкант признавал, что Марина, несмотря на свой юный возраст, стала замечательной, очень заботливой мамой для их детей. У пары подрастают сыновья: Александр — младший, ему семь лет и Ванечка, ему три годика.

Запомнит ли младший сынишка Александра Борисовича своего преждевременно ушедшего из жизни отца, покажет время. Ванюша еще слишком маленький, едва ли он понимает, какое испытание выпало на долю его семьи.

А вот, что при жизни о семейной жизни с молодой женой говорил сам Александр Градский. Оказывается, на своей возлюбленной мэтр не экономил. Если певец приводил жену в бутик, и она примеряла какую-то вещь, которая ей бесспорно шла — артист тут же ее покупал, даже не глядя на стоимость.

«Марина — очень спокойный человек по части траты денег и всевозможных глупостей, которые женщин обычно окружают. Ей необязательно покупать себе что-то дорогое. Хотя она, конечно, как любая девочка, хочет что-то новое: в этом уже ходила, другое надоело. Она может позволить себе что-то, но у нее такая потрясающая фигура и умение носить вещи, что и в дорогих, и в обыкновенных выглядит просто потрясающе. Единственное, что мы придумали: если Марина надевает что-то и я говорю: «О! Хорошо!», тогда это покупаю, сколько бы ни стоило», — говорил Александр Градский в беседе с Wday.ru.

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