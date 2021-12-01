Лера Кудрявцева: «Татьяна Тарасова рассказала о своем разбитом сердце»

4 декабря в 21.20 в студию ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет Татьяна Тарасова. Легендарный тренер по фигурному катанию расскажет, из-за чего ей случается плакать, почему она так и не стала олимпийской чемпионкой и как справляется с одиночеством после смерти любимого мужа.

Она могла бы стать олимпийской чемпионкой. А стала тренером, который олимпийских чемпионов создавал. Слава ее учеников – Алексея Ягудина, Ирины Родниной, Натальи Бестемьяновой – гремит на весь мир. И спортсмены прекрасно знают, кому обязаны своими победами.

— Меня можно было посадить за такие нагрузки, – рассказывает о своей работе Татьяна Тарасова.

Да, она была строгой. Да, часто ругала своих подопечных и не давала им расслабиться. Ученикам наверняка приходилось сердиться на своего такого молодого, но такого упрямого тренера. Но наградой за изнурительные тренировки и железную дисциплину были медали – серебряные и золотые…

Алексей Ягудин и Наталья Бестемьянова пришли ко мне на эфир, чтобы увидеться с любимым тренером и вместе вспомнить былое. Хорошее и плохое, ведь в большом спорте случаются как победы, так и поражения…

— Для меня это было шоком, – рассказывает Алексей Ягудин о событии, которое его потрясло.

— Я сейчас заплачу, – вторит ему Наталья Бестемьянова.

А вот Татьяна Анатольевна бодрости духа во время эфира не теряла. К сожалению, проблемы со здоровьем вынуждают ее сейчас передвигаться на коляске, однако выглядит тренер с мировым именем великолепно и улыбается так же лучезарно, как и всегда. Даже когда испытывает физическую или душевную боль.

— Я плачу, – откровенно признается Татьяна Анатольевна. – Редко, но плачу.

Ее любимого мужа, талантливого пианиста Владимира Крайнева, не стало в 2011 году. Прошло десять лет, но Татьяна Анатольевна до сих пор тяжело переживает уход любимого, ведь именно он сделал ее по-настоящему счастливой.

— Колоссальная потеря, – качает головой Татьяна Анатольевна.

Брак с Владимиром Крайневым стал для Татьяны третьим и продлился долгих тридцать три года. Супруги во всем поддерживали друг друга и были очень близки. В их союзе идеальным было все – кроме детей. Несмотря на безграничную любовь к мужу, мамой Татьяна Анатольевна так и не стала, и это причиняет ей боль.

— Жалею ли я о об этом? Да, жалею, – вздыхает Татьяна Анатольевна.

Что ж, у каждого своя судьба, и каждому нужно идти своей дорогой. Детей у Татьяны Анатольевны нет, но есть ученики, для которых Татьяна Анатольевна – строгая, бескомпромиссная, волевая – всегда была больше, чем просто тренером.

— Они мои родные дети, – тепло отзывается Татьяна Тарасова об учениках.

Глядя, как искренне и легко она общается с Ягудиным и Бестемьяновой, я не могла не улыбаться. Они действительно говорили почти как родня. Не в каждой семье царит такое взаимопонимание.

Несмотря на то что сейчас Татьяна Анатольевна живет одна, отчаиваться она не собирается. У нее есть помощница по дому, а ее телефон традиционно разрывается от звонков и сообщений.

Но знает ли кто-то из друзей Татьяны Анатольевны ее главную тайну? Доверяет ли она кому-то настолько, чтобы рассказать о себе всё? И что она скажет, прочитав вопрос, ответ на который стоит один миллион рублей?

Узнаете совсем скоро – 4 декабря в 21.20 на НТВ.

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