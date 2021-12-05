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«Не раньше 29-30 декабря»: Юлия Меньшова не понимает, зачем рано украшать улицы к Новому году

Актриса в своем доме устанавливает елку накануне Новогодней ночи.

«Не раньше 29-30 декабря»: Юлия Меньшова не понимает, зачем рано украшать улицы к Новому году
Юлия Меньшова. Фото: Instagram.com/juliavmenshova

Дочь Владимира Меньшова заявила, что против заранее украшенных городов к Новому году. Юлия Меньшова боится, что установленная в начале декабре елка может лишить радости новогодних праздников.

Меньшова запечатлелась на фоне наряженной елки на столичных улицах.

«Протестую! В Москве уже повсюду наряженные елки намекают, что до Нового года осталось… 26 дней! Как по мне, так это еще не скоро. И я по-прежнему не могу полюбить эту новую традицию украшать город настолько заранее. С одной стороны, красиво, конечно. И компенсирует отсутствие солнца», – призналась Юлия.

Юлия Меньшова. Фото: Instagram.com/juliavmenshova
Юлия Меньшова на фоне украшенной Москвы. Фото: Instagram.com/juliavmenshova

«Но с другой… Чудо не может длиться долго! Оно не должно становиться обыденным!Волшебство Нового года моего детства заключалось в том, что не успевало стать привычным — мелькнуло и растворилось. Поэтому в нашей квартире елка появляется не раньше 29-30 декабря. Я упорно держусь этого правила, чтобы не потерять радость праздника. А вы как? Заранее готовитесь?» – поинтересовалась Юлия.

Напомним, ранее Юлия Меньшова поделилась архивным кадром с матерью. Знаменитость поздравила Веру Алентову с Днем матери. Родительница Юлии держала будущую актрису на руках.

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новогодние праздникиНовый год 2022праздничные украшенияроссийские актрисыЮлия Меньшова