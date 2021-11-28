«Всему верит, всего надеется»: Юлия Меньшова поздравила Веру Алентову с Днем матери

Телеведущая Юлия Меньшова разместила в личном микроблоге фотографию из семейного альбома. Примечательно, что на снимке артистка запечатлена еще ребенком.

Меньшова позировала у мамы на плечах. Актриса Вера Алентова в красном сарафане улыбалась и держала малышку за руки.

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает…», – сопроводила стихом из Библии фотографию с родительницей.

«Какое счастье, когда мама рядом!», «Ах, очень нежно, элегантно, душевно… Юлия, а вообще сложно было с мамой подружиться?», «С праздником вас и Веру Валентиновну! Мира и добра», «Замечательные фотографии, прекрасные слова… Мама есть и будет всегда главным в жизни любого человека», – прокомментировали кадры Меньшовой поклонники актрисы.

Напомним, ранее Ольга Бузова поблагодарила любимую мамочку за поддержку в День матери. Телеведущая показала совместный снимок с родительницей

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