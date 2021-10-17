«Спасибо всем папам!»: Юлия Меньшова показала редкие фото отца из семейного альбома

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Юлии Меньшовой появилась запись, в которой знаменитость продемонстрировала фотографии молодого Владимира Меньшова.

В праздничный день Меньшова не могла не вспомнить о родителе. В День отца Юлия почтила память легендарного артиста.

Телеведущая показала снимки из своего детства. Маленькая Юлия на руках у молодого папы играет зеленой веточкой и задумчиво смотрит вдаль.

«Спасибо всем папам! За то, что вы были и есть!», – написала Юлия в комментариях под кадрами.

Поклонники семьи Меньшовых восхитились теплой атмосферой ролика.

«Как же все-таки мило! Ваш папа гений», «Какие замечательные фотографии!», «Очень трогательно! Знаю, что такое лучший папа! И у вас, Юля, именно такой!», «Какие шикарные фото и рамки», «Так трогательно», – отметили фолловеры Юлии в комментариях к видео.

Напомним, ранее Юлия Меньшова показала, как стильно носить клетчатое пальто виши. Актриса скомбинировала трендовое изделие с беретом и высокими сапогами.

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