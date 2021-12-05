«Все время говорит незнакомым детям»: Максим Галкин вызвал ревность у своих двойняшек из-за шоу «Лучше всех!»

Лиза и Гарри наблюдали, как отец хвалил чужих малышей и старались перехватить внимание родителя.

Пародист Максим Галкин помогает раскрывать таланты детям со всей страны. Знаменитость любит общаться с амбициозными малышами в качестве ведущего программы «Лучше всех!».

Однако собственные дети Галкина не всегда с восторгом смотрели это шоу. Гарри и Лиза Галкины всерьез ревновали отца к детям с телеэкрана.

«У нас есть семейная традиция: наши с Аллой дети тоже смотрят программу, которую я веду. И раньше они очень ревниво, особенно когда были совсем маленькими, воспринимали то, что папа по телевизору все время говорит незнакомым детям, что они лучшие и гениальные», — заявил артист.

«Они пытались все время встать между мной и экраном, чтобы показывать свои способности», – добавил Максим.

Позже Лиза и Гарри повзрослели и перестали видеть в других детях конкурентов. А Максим Галкин поспешил исправить свою ошибку и предложил двойняшкам выступить на Первом канале. Но дети отказали отцу.

«Пап, а какой смысл? Ты же наши все таланты знаешь. Чем мы тебя удивим?», – передал слова сына Галкин в передаче «Сегодня вечером» на Первом канале.

Напомним, ранее Лиза и Гарри Галкины поиграли с Максимом Галкиным в снежных пиратов. Двойняшки объединились против отца, которого закидали снегом, как вражеского мореплавателя.

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