Дом выполнен в викторианском стиле: стала известна стоимость замка Галкина и Пугачевой в Грязи

Вход в дом украшают горгульи, а в темное время суток особняк подсвечивается.

Стоимость замка, в котором уже несколько лет проживает телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева с детьми, эксперты оценивают в 750 миллионов рублей.

Шестиэтажный замок находится на вершине холма в подмосковной деревне Грязь. Здание полностью выложено из камня. Главный акцент — высокая башня с открытой площадкой, напоминающей средневековую постройку. Вход в замок украшают горгульи. В темное время суток особняк подсвечивается.

Максим Галкин не раз отмечал, что замок — это его детская мечта, которую он исполнил. Дом выполнен в викторианском стиле. Общая площадь около трех тысяч квадратных метров. В замке имеется лифт, подземный паркинг, бассейн в китайском стиле, спа-центр с джакузи. На придомовой территории есть жилье для прислуги, зимний сад и оранжерея, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что в замке в деревне Грязь часто бывают гости. Максим Галкин и его жена примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева любят, когда в их жилище многолюдно.

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