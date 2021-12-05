В самом модном цвете: Шубская, облаченная с сыном в одном стиле, пришла на хоккей поболеть за мужа

Анастасия Шубская редко пропускает игры своего мужа Александра Овечкина. И практически всегда она берет с собой старшего сына Сережу, который буквально с молоком матери впитал любовь к спорту.

У наследника прославленного хоккеиста практически все игрушки в его комнате со спортивным уклоном, а клюшку малыш берет ровно с тех пор, как смог стоять на ногах. Вечерами он любит вместе с папой пересматривать игры и читать книги о хоккеистах.

Для Анастасии Шубской игры мужа – настоящее событие. Она всегда продумывает не только свой стиль для них, но и сына. В этот раз она составила фэмели лук в желтых тонах. А этот оттенок, к слову, в 2021 году Институт Pantone назвал главным, наряду с серым.

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