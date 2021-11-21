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Когда фигура идеальная: Шубская предстала с наследниками Овечкина в платье, которое идет только худым

Эвелина Хромченко предостерегала от таких моделей полных женщин.

Когда фигура идеальная: Шубская предстала с наследниками Овечкина в платье, которое идет только худым
Александр Овечкин с женой и сыном. Фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Анастасия Шубская улетела отдыхать в Мексику со своими сыновьями от Александра Овечкина Сережей и Ильей. Компанию ей также составил папа Кирилл Шубский и несколько других родственников.

Муж модели не смог улететь вместе с возлюбленной из-за игр, в которых он участвует, поэтому Анастасии пришлось отмечать день рождения без него. Однако хоккеист позаботился о романтическом настроении своей супруги и передал ей огромный букет роз с запиской.

Шубская, несмотря на отсутствие мужа рядом всегда старается быть на высоте. К примеру, к ужину она вышла с наследниками в актуальном платье-рубашке со сборками на бедрах.

Анастасия Шубская с детьми. Фото: instagram.com/nastyashubskaya/

В одном из выпуском шоу «Модного приговора» на Первом канале Эвелина Хромченко высказывалась о таких моделях, рекомендуя их дамам хрупких форм, а также тем, кто нуждается в коррекции бедер.

А вот полным модницам они противопоказаны, поскольку дают дополнительный объем в области защипленной ткани.

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