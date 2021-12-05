«Ей все-таки не 16 лет»: Софии Ротару не удалось скрыть дрожь в руках на «Песне года-2021»

Артистка вышла на сцену и как всегда сорвала шквал аплодисментов.

Накануне в Москве прошла запись концерта «Песня года-2021». Приехала на него и София Ротару. Главная «хуторянка» появилась на сцене в мерцающем алом костюме, сорвав шквал аплодисментов и собрав десятки букетов. После выступления зрители заметили, что у Софии Михайловны микрофон дрожит в руках.

«Руки дрожат, да. Но у Софии Михайловны нет никакого Паркинсона. Вы посмотрите ее выступления десятилетней давности — там то же самое, певицу слегка потрясывает. Да, сейчас это более выражено, поскольку ей все-таки не 16 лет, а 74 года. К тому же, София Михайловна всякий раз перед концертом сильно нервничает — давление поднимается, от этого, вероятно, и случается «тряска», — рассказал «Комсомольской правде» директор артистки Сергей Лавров.

Напомним, в 2018 году у Ротару случился гипертонический криз прямо во время выступления. После лечения за границей артистка смогла вернуться к работе и нормальной жизни.

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