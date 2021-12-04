«Почему над нами не сжалились?»: Татьяна Тарасова пожаловалась на маленькую пенсию

Заслуженный тренер не понимает, почему ее обделили.

Бывшая фигуристка Татьяна Тарасова рассказала, что получает небольшую пенсию. При том, что у знаменитости есть звание «Заслуженный тренер».

Тарасова отметила, что олимпийские чемпионы получают надбавки за медали. А вот их наставников не жалуют большими пенсиями.

«Почему над нами не сжалились?», – возмутилась Тарасова в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Ведущая ток-шоу Лера Кудрявцева удивилась и спросила о сбережениях Татьяну Тарасову.

Татьяна Анатольевна призналась, что действительно скопила себе кругленькую сумму для экстренного случая.

«А как без этого, Лер?», – ответила Тарасова.

К слову, Татьяна Тарасова не жалеет денег на дорогие подарки для близких людей. Например, фигуристу Алексею Ягудину тренер подарила драгоценный перстень с массивным камнем.

Напомним, ранее Татьяна Тарасова призналась, что очарована Даней Милохиным. Однако тренер не видит в молодом исполнителе любимого Алексея Ягудина. К слову, когда-то Татьяна Анатольевна назвала олимпийского чемпиона «летающей табуреткой».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.