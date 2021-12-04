«Вот не смешно мне, хоть убейте!»: Тарасова раскритиковала экс-мужа Климовой в «Ледниковом периоде»

Фигуристка Яна Хохлова и актер Гела Месхи дошли до восьмого этапа проекта «Ледниковый период». Теперь пары не покидают шоу, а копят баллы, которые дадут путевку в финал самым способным.

На этот раз экс-муж актрисы Екатерины Климовой и Яна Хохлова катались под «Шумел камыш» в дерзком исполнении «Хоронько-оркестра». Номер оказался бодрый и артистичный, но недостаточно насыщенный сложными элементами.

Даже попытка скрасить выступление переодеванием не спасла: Месхи в балетной пачке не смог удивить жюри.

«Вот номер и номер. Не смешно мне, хоть убейте! И юбки, и пиджаки — все это неважно. Можно играть в переодевания, но это не имеет значение. Гела такой способный, я не говорю про Янку. А здесь чего-то не хватило. Хотя… не хватило многого. Бывает на одном движении обхохочешься, но я этого не увидела», — раскритиковала выступление Татьяна Тарасова.

Екатерина Шпица, которая была приглашенным членом жюри, хоть и поставила максимальный балл паре, но тоже не поняла идею номера.

«Пусть у меня будет амплуа «добрятина». За идею номера не могу снижать оценку, я знаю с каким трудом в этой кузнеце счастья куются идеи. Я рада за Гелу, он был такой свободный», — сказала Шпица.

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