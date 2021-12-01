«Выдают перлы каждый день»: Лазарев заснял подросшую дочку и сына в океанариуме

Певец решила показать, как он проводит время с Никитой и Аней в Дубае.

Сергей Лазарев уже давно стал популярным исполнителем. Он строит карьеру в одно время с Димой Биланом. Одно время они были соперниками, но теперь дружат.

Певец редко рассказывает о личной жизни. Он стал еще более скрытным после расставания с Лерой Кудрявцевой. Но позже артист признался, что стал отцом. Он тайно воспитывал сына Никиту. Также у него родилась дочка Анна.

В этом году Лазарев стал чаще появляться на публике с детьми. Он даже привозил их на «Новую волну». А этой осенью певец сначала отпраздновал день рождения малышей, а потом привез их в ОАЭ. Они сначала были в Абу-Даби, где посещали парк развлечений.

Теперь Сергей проводит с ними время в Дубае. Если днем они нежились на солнце, то вечером артист сводил их в океанариум, где они увидели угря, скатов, пираний и других жителей подводного мира.

«Дети в шоке», — признался Лазарев. «Отдых с детьми — это, конечно, особый отдых! Сейчас они в таком уже возрасте, что выдают перлы каждый день, особенно Анюта! Вообще, она у нас командирша с характером. Если Никита у нас скромняга — „московская интеллигенция“, то Аня из тех девочек, которые на скаку лошадь остановят», — отметил он.

Поклонники восхитились тем, как подросли дети артиста. Многие отметили, что они очень похожи на папу. «Папины цветочки», «Ну просто очарование какое-то!», «Сережа, какой вы счастливый, и милейший отец!», «По Анюткиным глазам сразу виден характер, чувствуется та еще шкода!», «Они в папу пошли! Ангелы», — стали писать пользователи Сети.

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