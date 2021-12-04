«Она разрушила отношения принца Гарри с его семьей»: Дональд Трамп раскритиковал Меган Маркл

Дональд Трамп раскритиковал поведение Меган Маркл. Бывший президент США заявил, что она использует своего мужа, внука Елизаветы II, в личных целях и он еще об этом пожалеет. Трапм уверен, что 40-летняя актриса разрушила отношения принца Гарри с его королевской семьей, а главное доставляет много неприятностей пожилой королеве.

«Я не являюсь ее поклонником. Никогда не был, с первого же дня. Я думаю, что Гарри ужасно используют, однажды он пожалеет об этом. Она способствовала разрушению отношений принца Гарри с его семьей, что причинило боль королеве Елизавете II. Я думаю, что она ведет себя очень неуважительно по отношению к королевской семье и, что более важно, к самой королеве», — сказал Дональд Трамп в интервью телеканалу GB News.

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Напомним, отношения между Дональдом Трампом и Меган Маркл никогда нельзя было назвать теплыми. Экс-президент США много раз критиковал герцогиню, в том числе за ее письмо в Конгресс о длительном отпуске по уходу за ребенком. Маркл в свою очередь называла политика женоненавистником.

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