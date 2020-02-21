Президент против: Дональд Трамп недоволен, что лучшим фильмом года стали «Паразиты»

Хоть картину «Паразиты» признали лучшей на минувшей церемонии «Оскар» и отметили ее несколькими награди, в том числе и за лучший фильм, многие зрители были не согласны с таким решением жюри. Да, фильм хорош, но явно не дотягивает до статуса главного за весь год, тем более, что конкуренты у него были очень даже достойные. Как выяснилось, президент США Дональд Трамп тоже не оценил работу режиссера Пон Чжун Хо. Что самое ироничное, он даже фильм не смотрел.

Во время политического митинга в штате Колорадо, Трамп внезапно решил переключиться с проблем местных на церемонию вручения премии «Оскар». Президент заявил, что в этом году киноакадемия выбрала буквально ужасного победителя, в основном потому, что фильм создан в Южной Корее, а в США сейчас не самые простые отношения с этим регионом. Надо признать, что многочисленные зрители встретили его слова неодобрительным гулом. Посмотреть запись выступления можно здесь.