«Торжество правды над неправдой»: Меган Маркл выиграла суд над любимым изданием королевы

Британский суд отклонил апелляцию Associated Newspapers Limited, издателя Mail on Sunday по делу о переписке Меган Маркл с ее отцом.

Ранее на страницах издания появились фрагменты сообщений герцогини своему родителю. Она посчитала это вторжением в личную жизнь и обратилась в суд.

Представители любимого издания Елизаветы II посчитали, что ни коим образом не задели чувств экс-актрисы, ведь, как выяснилось, письма писала не одна, а ее пресс-секретарь Джейсон Кнауф. После апелляции Меган праздновала победу.

«Это торжество правды над неправдой и несправедливостью!»— прокомментировала свой триумф Меган Маркл CNN.

больше по теме Рождественская открытка: Меган Маркл и принц Гарри покажут малышку Лилибет Дочь герцогов Сассекских родилась в начале июня этого года.

Напомним, ранее стало известно, что экс-актрису признали самой влиятельной королевской особой. А все потому что она всегда добивается своего.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.