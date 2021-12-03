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«Торжество правды над неправдой»: Меган Маркл выиграла суд над любимым изданием королевы

Герцогиня Сассекская празднует очередную победу.

«Торжество правды над неправдой»: Меган Маркл выиграла суд над любимым изданием королевы
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Британский суд отклонил апелляцию Associated Newspapers Limited, издателя Mail on Sunday по делу о переписке Меган Маркл с ее отцом.

Ранее на страницах издания появились фрагменты сообщений герцогини своему родителю. Она посчитала это вторжением в личную жизнь и обратилась в суд.

Представители любимого издания Елизаветы II посчитали, что ни коим образом не задели чувств экс-актрисы, ведь, как выяснилось, письма писала не одна, а ее пресс-секретарь Джейсон Кнауф. После апелляции Меган праздновала победу.

«Это торжество правды над неправдой и несправедливостью!»— прокомментировала свой триумф Меган Маркл CNN.

Напомним, ранее стало известно, что экс-актрису признали самой влиятельной королевской особой. А все потому что она всегда добивается своего.

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