«Ничего страшного»: Дмитрия Тарасова заподозрили в злоупотреблении спиртным

Поклонники возлюбленного модели Анастасии Костенко – Дмитрия Тарасова – поинтересовались у знаменитости о внешнем виде. Фолловеры беспокоятся за футболиста, которого подозревают в алкоголизме.

В последнее время Дмитрий Тарасов появляется в своем микроблоге помятым. Некоторых фанатов спортсмена это всерьез насторожило. Они спросили у Тарасова, не злоупотребляет ли знаменитость спиртным.

Тарасов резко ответил поклонникам. Свой уставший вид Дмитрий оправдывает недосыпом. Поскольку у Тарасова и его жены маленький сын, к которому приходится вставать каждую ночь.

Также две старшие дочери футболиста требуют внимание многодетного отца. Именно поэтому бывший муж Ольги Бузовой запустил себя.

«Все такие внимательные. Меня спрашивают, что я такой помятый, типа бухал вчера? Просто трое детей дома, они плохо спят в последнее время. Так и выгляжу, ничего страшного», — признался Тарасов в своем Instagram.

Напомним, футболист Тарасов осенью этого года стал многодетным отцом. У знаменитости родился сын, которого знаменитость назвал Алексеем. Тарасов признавался, что долго ждал появление наследника.

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