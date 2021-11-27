«Долгожданные принцессы»: дочери Дмитрия Тарасова зажгли под песню Beggin you

Футболист показал, как Милана и Ева танцевали и пели в одинаковых нарядах.

В одной из последних публикаций личного микроблога спортсмена Дмитрия Тарасова появился ролик, в котором дочери знаменитости веселились под трек Beggin you.

Тарасов нарядил своих любимых девочек в одинаковые рубиновые футболки. Примечательно, что Милана и Ева танцевали в папиных футбольных майках. Одежда была велика малышкам, и футболки для них превратились в платья.

Девочки радовались и танцевали, умилительно размахивая руками. А Милана даже подпевала зарубежному исполнителю.

«Мои нереальные и долгожданные принцессы», – подписал ролик Тарасов.

Фолловеры Тарасова остались в восторге от домашнего концерта Миланы и Евы. Сестренки сильно понравились фанатам блогера.

«Я не могу, как мило!», «Просто огонь!», «Нереальная милота», «Малышки огонь!», «Они потрясающие», «Так ожигают, одаренные девочки», «Какие классные малышки, Милана и песню знает, подпевает», «Какие замечательные девочки», «Папины дочки!», – восхитились поклонники Тарасова концертом Евы и Миланы.

Напомним, ранее жена Дмитрия Тарасова поделилась рецептом оладушек с йогуртом.

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