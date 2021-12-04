«Крутой – это Игорь. А я просто продюсер»: Иосиф Пригожин подколол коллегу по шоу-бизнесу

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире Comedy Club на канале ТНТ подколол своего коллегу Игоря Крутого.
«У меня такой вопрос. Ты же крутой музыкальный продюсер», — сказал Гарик Харламов, обращаясь к Иосифу Пригожину.
«Крутой – это Игорь. Я просто продюсер».
«Да ты еще и юморист ништяк», — заметил Воля.
«Мы бы могли быть музыкальным дуэтом с Пашей. Ну как «Чай вдвоем?» — спросил Харламов.
«Вообще-то у меня жена есть, а у тебя подруга», — отшутился Воля.
«И что? Когда это мешало «Чай вдвоем», — заявил Харламов.
«Вам все идет. И шансон. Даже рэп вам пойдет», — сказал Иосиф Пригожин.
Напомним, что Игорь Крутой – один из самых известных продюсеров и композиторов страны. Он пользуется большим авторитетом в мире шоу-бизнеса.
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