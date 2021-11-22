«Какое же это чудо»: Игорь Крутой запечатлелся с крохотным внуком на руках

Композитор признался, что пока родители не придумали имя для мальчика. Крохе всего неделя от роду.

Игорь Крутой является одном из самых известных композиторов. Он организовывает фестиваль «Новая волна». Артист славится не только своим творчеством, но и дружной семьей.

Он больше 25 лет счастлив в браке с Ольгой, которая подарила ему дочку Александру. Также композитор удочерил ребенка жены от прошлых отношений Викторию. От первого брака у него есть сын Николай.

У Крутого уже подрастают три внучки. А недавно он забрал из роддома внука. Артист был рад такому пополнению в семье. Он поздравил своего внебрачного сына Якова и невестку Валерию с рождением наследника.

Теперь композитор рассказал, что почти каждый день ездит к ним, чтобы понянчить малыша. Он поделился кадрами, на которых держит крохотного мальчика на руках. Младенец был в голубом бодике. У него уже отрасли волосы.

«Прошла первая неделя жизни нашего малыша, полет проходит нормально! Мало того, почти ежедневно, освобождаясь на несколько часов, мы все, не сговариваясь, мчимся к малышу просто увидеть его, обнять, потискать, и я давно уже не помню такой другой объединяющей всех нас силы… Над именем родители продолжают думать, я не влезаю в этот процесс, наверное, он займет еще несколько дней… Какое же это чудо — рождение ребенка, продолжателя нашей фамилии и нашей семьи», — рассказал Крутой.

Поклонники были растроганы этими кадрами. «Видео трогает до глубины души! По-вашему отношению к детям видно, какой вы хороший человек», «Это называется — счастье! Вы счастливый человек», «Маленькое чудо! Пусть растет здоровеньким и счастливым!», «Бог ты мой, как мило», — прокомментировали пост подписчики.

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