«Какое же это чудо»: Игорь Крутой запечатлелся с крохотным внуком на руках

Игорь Крутой является одном из самых известных композиторов. Он организовывает фестиваль «Новая волна». Артист славится не только своим творчеством, но и дружной семьей.
Он больше 25 лет счастлив в браке с Ольгой, которая подарила ему дочку Александру. Также композитор удочерил ребенка жены от прошлых отношений Викторию. От первого брака у него есть сын Николай.
У Крутого уже подрастают три внучки. А недавно он забрал из роддома внука. Артист был рад такому пополнению в семье. Он поздравил своего внебрачного сына Якова и невестку Валерию с рождением наследника.
Теперь композитор рассказал, что почти каждый день ездит к ним, чтобы понянчить малыша. Он поделился кадрами, на которых держит крохотного мальчика на руках. Младенец был в голубом бодике. У него уже отрасли волосы.
«Прошла первая неделя жизни нашего малыша, полет проходит нормально! Мало того, почти ежедневно, освобождаясь на несколько часов, мы все, не сговариваясь, мчимся к малышу просто увидеть его, обнять, потискать, и я давно уже не помню такой другой объединяющей всех нас силы…
Над именем родители продолжают думать, я не влезаю в этот процесс, наверное, он займет еще несколько дней… Какое же это чудо — рождение ребенка, продолжателя нашей фамилии и нашей семьи», — рассказал Крутой.
Поклонники были растроганы этими кадрами. «Видео трогает до глубины души! По-вашему отношению к детям видно, какой вы хороший человек», «Это называется — счастье! Вы счастливый человек», «Маленькое чудо! Пусть растет здоровеньким и счастливым!», «Бог ты мой, как мило», — прокомментировали пост подписчики.
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